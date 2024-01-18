«Манчестер Юнайтед» объявил об аренде в «Бенфику» испанского левого защитника

Сообщается, что испанский футболист отправился в лиссабонский клуб на правах аренды с правом выкупа за € 6 млн. Пункт о выкупе автоматически активируется в том случае, если Фернандес за «Бенфику сыграет в 50% матчей. Также в сделку включены пункты об обратном выкупе и проценте с последующей продажи.