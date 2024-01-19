"Атлетико" обыграл "Реал" и вышел в четвертьфинал Кубка Испании по футболу

"Атлетико" в дополнительное время со счетом 4:2 обыграл "Реал" в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу. Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Цивитас Метрополитано".

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В составе победителей голы забили Самуэл Лино (39-я минута), Альваро Мората (57), Антуан Гризманн (100) и Родриго Рикельме (119). У проигравших отличился Хоселу (82), в первом тайме мяч в свои ворота забил вратарь "Атлетико" Ян Облак (45+1).

"Реал" и "Атлетико" провели между собой второй матч за девять дней. 10 января команды играли в полуфинале Суперкубка Испании, тогда "Реал" одержал победу со счетом 5:3 в дополнительное время. В финале подопечные Карло Анчелотти со счетом 4:1 обыграли "Барселону".

Ранее "Барселона" в 1/8 финала Кубка Испании со счетом 3:1 обыграла "Унионистас". Также в четвертьфинал вышли "Севилья", "Атлетик", "Мальорка", "Сельта", "Реал Сосьедад" и "Жирона". Жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании пройдет 19 января.