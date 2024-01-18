В доме экс-футболиста сборной Украины прошли обыски

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Артем Милевский сообщил в Telegram-канале об обыске в своем доме.

Экс-футболист показал фотографии полиции, автомобиль, а также часть видео обыска, который произошел 14 января. На одном из видео голос за кадром сообщил, что полицейские выбили входную дверь.

"Короче, прилично покошмарили. В связи с тайной следствия, нацполиция запретила выкладывать полное видео обыска", — написал Милевский.

В октябре 2023 года бывший партнер Милевского Александр Алиев сообщил, что Артем был госпитализирован из-за проблем с алкоголем.