В доме экс-футболиста сборной Украины прошли обыски
Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Артем Милевский сообщил в Telegram-канале об обыске в своем доме.
Экс-футболист показал фотографии полиции, автомобиль, а также часть видео обыска, который произошел 14 января. На одном из видео голос за кадром сообщил, что полицейские выбили входную дверь.
"Короче, прилично покошмарили. В связи с тайной следствия, нацполиция запретила выкладывать полное видео обыска", — написал Милевский.
В октябре 2023 года бывший партнер Милевского Александр Алиев сообщил, что Артем был госпитализирован из-за проблем с алкоголем.
Милевский защищал цвета киевского "Динамо" с 2002 по 2013 год и трижды становился чемпионом страны. Также он известен по выступлениям за ленинградский "Тосно", брестское "Динамо" и украинский "Минай". Милевский завершил профессиональную карьеру в 2021 году. На его счету 50 матчей в составе сборной Украины.