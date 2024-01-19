«Бавария» рассматривает возможность перехода Триппьера из «Ньюкасла»

Капитан «Ньюкасл Юнайтед» Киран Триппьер может перейти в мюнхенскую «Баварию» в текущее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Chronical Live.

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По информации источника, интерес «Баварии» возник из-за необходимости усиления позиции правого защитника. Также сообщается, что 33-летний англичанин по-прежнему поддерживает близкие дружеские отношения с форвардом немцев Гарри Кейном.

Журналист Флориан Платтенберг сообщает, что Киран может перейти в клуб из Мюнхена на правах аренды.

Ранее стало известно, что переход правого защитника «ПСЖ» Норди Мукиэле в «Баварию» на правах аренды всё ещё находится под вопросом.