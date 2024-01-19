Дзюба рассказал, после чего он завершит карьеру футболиста

Заодно и контракт автоматом продлится? Да, это стимул. Но сам контракт — не панацея, его в любом случае можно продлить, если будет желание. Плюс мне еще скинули статистику, что по системе «гол+пас» в чемпионате России первое место у Дмитрия Вячеславовича Лоськова. Я там уже недалеко, так что это тоже одна из определенных планок, которую хотелось бы достичь. Вот доберусь до этих вершин, и уже со спокойной душой можно заканчивать карьеру», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».