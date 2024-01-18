Роналду исполнил мечту самой красивой футболистки мира

Футболистка швейцарского «Грассхоппера» и сборную Хорватии Мария Маркович рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о встрече с Криштиану Роналду.

Маркович часто называют самой красивой футболисткой мира. Она поделилась в соцсетях кадрами со встречи с португальцем и назвала его своим кумиром. До этого спортсменка неоднократно высказывалась в поддержку нападающего «Аль-Насра», а перед встречей с игроком писала, что это станет исполнением ее мечты.

В начале января 38-летний Роналду выиграл награду имени легендарного Диего Марадоны. Он получит приз как лучший бомбардир 2023 календарного года. Португалец записал на свой счет 54 гола.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах «Аль-Насра» во всех турнирах, в которых записал на свой счет 24 гола и 11 результативных передач.