«Пари НН» объявил о создании второй команды

Вторая команда вошла в общую структуру клуба, она будет выступать во Второй лиге. Домашним стадионом «Пари НН-2» станет арена «Локомотив». В ближайшее время дубль нижегородцев отправится на тренировочные сборы в Крымск, в рамках которых будет проведено пять товарищеских матчей. В тренерский штаб «Пари НН-2» войдут тренер молодёжной команды: Валерий Бурлаченко, Сергей Павлов и Александр Калачёв, а также начальник команды Александр Таланин.