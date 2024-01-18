Дзюба рассказал, когда закончит карьеру

«Пять голов, чтобы обойти Кержа, я обязательно рано или поздно забью. Очень постараюсь сделать это уже весной, чтобы надолго не откладывать. Я же никогда не лукавлю, мне приятно бить какие то рекорды, как и любому спортсмену. Но побить рекорд бомбардира всея Руси, не скрою, было бы прекрасно», — сказал Дзюба.