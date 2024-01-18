Джеррард согласовал продление контракта с саудовским «Аль‑Иттифаком» до 2027 года — СМИ
Английский тренер Стивен Джеррард продолжит тренировать саудовский «Аль Иттифак». Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в соцсетях.
Джеррард возглавил «Аль Иттифак» в июле 2023 года. Действующее соглашение 43 летнего специалиста рассчитано до 2025 года, по сообщению журналиста, Джеррард согласовал с клубом продление контракта еще на два сезона.
Отмечается, что руководство «Аль Иттифака» продолжит выделять средства на подписание игроков и развитие клуба.
«Аль Иттифак» занимает восьмое место в таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 25 очков в 19 матчах.