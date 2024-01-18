Джеррард согласовал продление контракта с саудовским «Аль‑Иттифаком»

Английский тренер Стивен Джеррард продолжит тренировать саудовский «Аль Иттифак». Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в соцсетях.

Джеррард возглавил «Аль Иттифак» в июле 2023 года. Действующее соглашение 43 летнего специалиста рассчитано до 2025 года, по сообщению журналиста, Джеррард согласовал с клубом продление контракта еще на два сезона.