Агент Моуринью предложил услуги тренера клубу Серии А

Жорже Мендеш, агент португальского тренера Жозе Моуринью, предложил услуги специалиста «Наполи», сообщает Sport Mediaset.

По данным источника, Мендеш обсудил возможное назначение с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. Владелец «Наполи» принял к сведению доступность 60 летнего Моуринью. Отмечается, что зарплата тренера в размере 7 млн евро может стать препятствием для сделки.

Во вторник Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера «Ромы». Он тренировал команду с лета 2021 года, под его руководством римский клуб стал победителем Лиги конференций и дошел до финала Лиги Европы. Новым тренером римлян назначен экс капитан «Ромы» Даниэле Де Росси.

«Наполи» тренирует 62 летний Вальтер Маццарри. Действующий чемпион Италии после 20 туров с 31 очком в активе занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. В четверг неаполитанцы сыграют с «Фиорентиной» в полуфинальном матче Суперкубка Италии.