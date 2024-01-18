«Барселона» вышла в 1/4 финала Кубка Испании, победив «Унионистас Саламанка» (3:1). Забили Ферран, Кунде и Бальде
«Барселона» обыграла «Унионистас Саламанка» (3:1) в 1/8 финала Кубка Испании.
На 31-й минуте счет открыл хавбек хозяев Альваро Гомес. На 45-й забил забил вингер гостей Ферран Торрес. На 69-й защитник Жюль Кунде вывел каталонцев вперед. На 73-й защитник Алекс Бальде удвоил преимущество сине-гранатовых.
«Барселона» вышла в 1/4 финала.
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«Барселона» вышла в 1/4 финала Кубка Испании, победив «Унионистас Саламанка» (3:1). Забили Ферран, Кунде и Бальде
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