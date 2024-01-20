Российскому футболисту надоело сравнение с Месси

«Завершил профессиональную карьеру? Нет, не завершил. Я выступаю в Медиалиге. Чувствую, что у меня есть здоровье и желание. Так что не могу сказать, что я завершил профессиональную карьеру. Прозвище «Русский Месси»? Меня это не раздражает, просто надоело. Клеймо приелось. Называют — пусть, мне без разницы», — сказал Давыдов.