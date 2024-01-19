Экс-игрок «Спартака» назвал самого сильного футболиста России

«Хочу сказать, что Кривцов — самый сильный футболист, с которым я вместе находился. Я бы хотел, чтобы он попробовал свои силы в топ-чемпионате. Мы с ним недавно общались, пожелал ему удачи. Для меня он — самый сильный футболист России», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».