Главный врач «Спартака» объяснил поздний выход команды из отпуска

«Уверен, что шести недель достаточно, чтобы набрать оптимальные кондиции. Это совместно решение с тренерским штабов и руководством «Спартака» о дате выхода из отпуска и начале сборов», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников .

Напомним, «Спартак» вышел из отпуска вчера, 19 января. 22 января после прохождения медицинского обследования красно-белые отправятся в ОАЭ. Спартаковцы будут жить и тренироваться в Дубае. Первый товарищеский матч в 2024 году красно-белые проведут 3 февраля с клубом «Аль-Джазира».