Месси и Ди Мария могут выступить на Олимпийских играх в 2024 году

Футболисты сборной Аргентины Лионель Месси и Анхель Ди Мария могут помочь сборной Аргентины на предстоящих Олимпийских играх во Франции в 2024 году. Об этом сообщает DSports в соцсетях.

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По информации источника, чемпионы мира Месси и Ди Мария выразили желание сыграть на Олимпиаде, если сборная Аргентины туда отберётся. Возглавлять команду на турнире будет экс-футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано.

Олимпийские игры пройдут с июля по август – к тому моменту Месси будет 37 лет, а ди Марии – 36.

Напомним, что на Олимпиаде могут принимать участие только игроки до 23 лет, однако каждой сборной позволено заявить трёх опытных футболистов, старших по возрасту.