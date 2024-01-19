Карьера Тьяго в «Ливерпуле» заканчивается драматично

Некогда один из лучших полузащитников в мире переживает кошмарный период из-за травм.

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«Ливерпуль» находится в гонке за золото АПЛ: команда идёт первой в таблице, также претендуя на Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы. Однако по ходу сезона у Юргена Клоппа исчезают варианты для ротации. А испанский полузащитник Тьяго Алькантара не помогает клубу со старта сезона из-за травмы. Что происходит с футболистом? И увидим ли мы Тьяго ещё раз в форме «красных»?

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Травмы преследуют Алькантару с начала карьеры. Они, к примеру, помешали ему закрепиться в составе родной «Барселоны». Период в «Баварии» тоже начался для Тьяго мучительно. Если отбросить незначительные повреждения, то с с 2013-го по 2015-й испанец пропустил из-за травм различных связок (в том числе колена) больше года — 413 дней.

Относительно удачным в плане здоровья оказался последовавший этап: Тьяго время от времени выбывал из строя, но практически не получал серьёзных травм благодаря работе физиотерапевтов и врачей мюнхенского клуба. А после трансфера в «Ливерпуль» за испанцем вновь закрепилось реноме «стеклянного» футболиста.

Всё началось во время пандемии коронавируса. В сентябре 2020-го, переболев ковидом, Тьяго повредил колено и пропустил ещё 2,5 месяца (в общей сложности отсутствовал в 27 играх). В сезоне-2021/2022 Алькантара снова подхватил коронавирус, а потом травмировал бедро и берцовую кость, из-за чего был недоступен в 23 встречах. Юрген Клопп любит футболиста и доверяет ему, когда тот здоров, но тяжело положиться на игрока с распухшей медицинской картой.

«Снижает ли Тьяго темп? Если футболист моментально замедляет игру, он делает это по множеству причин: например, чтобы осмотреться. Что важнее, Тьяго хотел присоединиться к нам, и он знал, как мы играем. Он знал, что подойдёт нам, и мы тоже это знали. У него была только одна проблема — травматичность. Мы подписали его только потому, что знали, что он нам поможет».

Сезон-2022/2023, особенно его вторая часть, тоже был омрачён для Тьяго травмами. В августе 2022-го испанец травмировал подколенное сухожилие, но вернулся в сентябре и провёл пять месяцев без повреждений. А затем — травма мышц-сгибателей бедра в феврале 2023 года. Хавбек восстанавливался полтора месяца, затем провёл четыре матча в АПЛ — и случился рецидив. Алькантара вновь травмировал бедро и перенёс операцию. С тех пор он ни разу не появлялся на поле.

Тьяго приближался к возвращению в середине 2023-го, но каждый раз вылезали осложнения. «Это уже просто раздражает, особенно самого Тьяго, — кипел Клопп. — У него было два рецидива во время реабилитации: не очень серьёзные, но достаточные для того, чтобы снова не играть. Конечно, это не та же самая травма, но похожая».

Летом 2023-го «Ливерпуль» провёл масштабное обновление полузащиты. Клуб покинули Фабиньо, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джеймс Милнер и Наби Кейта. Тьяго — один из немногих, кто сохранил место в команде, даже несмотря на травмы.

Журналист Джеймс Пирс, близкий к «Ливерпулю», отмечал, что тренерский штаб ценит испанца, особенно за его навык владения мячом и умение одним пасом создать хаос в обороне соперника. Но травмы не дают ему выходить на поле. А Доминик Собослаи и Алексис Мак Аллистер, приобретённые летом, уже стали новыми лидерами «Ливерпуля».

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Когда Алькантара полноценно восстановится, шансы на возвращение в основу всё равно невелики. Летом 2024-го контракт испанца с клубом истекает. Хотя инсайдер Фабрицио Романо отмечал, что вопрос о будущем хавбека ещё не обсуждался: «На данный момент мне неизвестно о каких-либо изменениях по Тьяго. Никаких переговоров, игрок сосредоточен на «Ливерпуле» и скорейшем возвращении на поле. Летом это может измениться, но сейчас всё тихо».

А уже упомянутый Джеймс Пирс отмечает, что конец истории всё-таки близок:

«Прошло уже семь месяцев, как Тьяго в последний раз играл за «Ливерпуль». А поскольку его контракт истекает летом, финиш приближается».

Летом 2023-го Тьяго отказал нескольким клубам из Саудовской Аравии. Если верить журналисту Полу Горсту, Алькантара рассчитывал, что ему ещё предстоит сыграть важную роль в «Ливерпуле». Однако расчёт футболиста оказался неверным, и с большой вероятностью Тьяго в скором времени покинет «Энфилд». TEAMtalk также подтверждает, что летом испанец станет свободным агентом.