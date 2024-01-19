Экс-футболист «Зенита»: хоккеистов невозможно перепить

«Хоккейщиков перепить сложно? Да это невозможно! Это точно! В архангельской базе мы жили с Хохловым. На втором этаже база футбольной команды, на третьем – хоккейной. Хоккеисты сидели очень долго на сборах все. Виктор Тихонов и его последователи их прям вот долго держали. Они там дней 250 из 365 в году сидели на сборе. Ну это жесть. Они эту базу знали.



Ну и, значит, у них был трап такой, как на корабле. Верёвочная лестница? Да. Ну и мы с Хохловым выходим на балкончик, там 11 вечера уже. Там этот трап раз вниз. Мы посмотрели наверх: «Ну ладно». И вдруг наверх ползёт тёлка. У неё мини-юбка, чулочки, до второго этажа доползает: «А Игорь где?» Мы такие: «Ну мы не Игорь, а ты куда?», и она: «А, мне на третий». И поползла дальше. Хохлов говорит: «Может, ты на часик задержишься на втором?» (смеётся) Так что хоккейщики чудили в этом плане. Но мы тоже не святые были», — сказал Радимов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»