«Реал» считает, что его и «Атлетико» судили по разным критериям, что повлияло на матч. «Мадрид» продолжит жаловаться на судейство руководителям испанского футбола
«Реал» недоволен судейством в матче Кубка Испании с «Атлетико» (2:4).
По информации Marca, «Мадрид» считает, что работа Гильермо Куадры Фернандеса повлияла на ход матча. По мнению «Реала», «сливочных» и «матрасников» судили по разным критериям.
«Реал» намерен продолжить жаловаться на судейство испанских арбитров, как сделал это в прошлую субботу. На прошлой неделе «Мадрид» выразил недовольство судейством исполняющему обязанности главы Королевской испанской футбольной федерации Педро Роче и главе судей Медине Канталехо.
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Степанова продолжает лидировать, Пантрина – 2-я, Крупицкая – 3-я
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Большунов упрочил лидерство, Коростелев – 2-й, Ардашев – 3-й
«Реал» считает, что его и «Атлетико» судили по разным критериям, что повлияло на матч. «Мадрид» продолжит жаловаться на судейство руководителям испанского футбола