Названы самые высокие зарплаты футболистов в России

Контракт защитника «Спартака» Георгия Джикии истекает в конце сезона. Согласно данным спортивных СМИ, красно-белые готовы продлить контракт с футболистом. При этом клуб не предложит защитнику зарплату выше, чем 1,5 миллиона евро в год. Сколько зарабатывают другие российские футболисты, узнавала «Вечерняя Москва».

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«Зенит»

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Самая большая зарплата в 2024 году среди российских футболистов оказалась у бразильца Клаудиньо (полное имя — Клаудио Луис Родригес Паризи Леонел), который выступает за петербургский «Зенит». Зарплата Клаудиньо составляет четыре миллиона евро в год.

Ранее самым высокооплачиваемым футболистом, играющим в России, был бразилец Малком (Малком Филипе Силва де Оливейра) — его оклад составлял 7 миллионов евро в год. Футболист покинул «Зенит» и в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии.

«Спартак»

Второе место по заработной плате среди футболистов России разделили между собой сразу два игрока столичного «Спартака» — Роман Зобнин и Куинси Промес. В общей сложности каждый из них получает не менее 3,5 миллиона евро.

Чуть меньше платят капитану «Спартака» Георгию Джикии, который получает около 2,3 миллиона евро в год, а вот нападающий Александр Соболев заработал всего два миллиона евро.

ЦСКА

Продолжает входить в число самых высокооплачиваемых футболистов страны и легенда московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Так, почти два года назад знаменитый вратарь продлил действующее соглашение с клубом. К слову, в составе армейцев он получал 2,8 миллиона евро в год и, по данным некоторых источников, сумма нисколько не изменилась.

«Локомотив»

Вратарь Маринато Гильерме оказался в числе тех российских футболистов, которые получают зарплату с шестью нулями. Натурализованный бразилец, выступающий за «Локомотив», получает 2,3 миллиона евро.

После перехода в московский «Локомотив» лучший бомбардир в истории российский сборной Артем Дзюба начал получать не более 4 миллионов рублей в месяц, что составляет около 50 000 евро за аналогичный период.

За пределами родины