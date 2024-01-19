СМИ узнали место проведения финального матча ЧМ‑2026 по футболу

Финальный матч чемпионата мира 2026 по футболу состоится в Арлингтоне, штат Техас, сообщает издание The Sun.

По информации источника, стадион AT&T Stadium, на котором выступает клуб NFL «Даллас Ковбойз», обошел арену «Метлайф стэдиум» в Ист Ратерфорде, штат Нью Джерси. Максимальная вместимость американского стадиона AT&T составляет 105 тысяч зрителей.