Тренер сборной Сенегала госпитализирован после победы в матче

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе был госпитализирован вчера вечером, 19 января, после победы своей команды в матче группового этапа Кубка африканских наций с Камеруном (3:1). Об этом сообщает Canal+ Afrique.

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По информации источника, 47 летний специалист был госпитализирован в отделение неотложной помощи вчера около 10 вечера после того, как почувствовал себя плохо после матча. По прошествии более 18 часов он все еще госпитализирован для дальнейшего обследования.

Напомним, Сиссе возглавил сборную Сенегала в 2015 году. В 2021-м под его руководством сенегальская национальная команда выиграла Кубок африканских наций, а также становилась серебряным призером в 2019 м.