В «Торпедо» рассказали о приглашении нового тренера в команду

«У нас добавляется ещё один тренер, Владимир Филатов. Он уже приступил к работе с сегодняшнего дня. Контракт у него до конца сезона, но, понятное дело, с дальнейшей пролонгацией. Михаил Васильев, Эдуард Занковец и Николай Хабибулин — все остаются на своих местах», — цитирует Харламова ТАСС.