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В «Торпедо» рассказали о приглашении нового тренера в команду

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов рассказал о приглашении бывшего главного тренера юниорской сборной России Владимира Филатова в штаб нижегородского клуба. Филатов в декабре 2023 года покинул омский «Авангард».

В «Торпедо» рассказали о приглашении нового тренера в команду
© Чемпионат.com

«У нас добавляется ещё один тренер, Владимир Филатов. Он уже приступил к работе с сегодняшнего дня. Контракт у него до конца сезона, но, понятное дело, с дальнейшей пролонгацией. Михаил Васильев, Эдуард Занковец и Николай Хабибулин — все остаются на своих местах», — цитирует Харламова ТАСС.

Напомним, сегодня, 19 января, «Торпедо» подписало новый трёхлетний контракт с главным тренером Игорем Ларионовым. В нынешнем сезоне нижегородский клуб провёл 52 встречи, в которых набрал 63 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Торпедо» сыграет в Нижнем Новгороде с ЦСКА 21 января.

Футбол
Эдуард Занковец
Игорь Ларионов
Михаил Васильев
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