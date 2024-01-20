Джон Терри назвал лучшего тренера в своей карьере

«Моуринью – самый особенный тренер, которого я когда-либо видел. Он сыграл важную роль в моём успехе. Он всегда думал наперёд и знал, что сделают оппоненты. Мы чувствовали, будто мы против всего мира. Лучший тренер, что у меня был», – приводит слова Терри Sky Sport Italia.

Терри выступал за основную команду «Челси» с 1998 по 2017 год. Защитник по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Англии, трижды становился победителем Кубка английской лиги, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Карьеру Джон завершил в «Астон Вилле», за которую играл в сезоне-2017/2018. В сборную Англии Терри вызывался с 2003 по 2012 год.