СМИ: Гильермо Абаскаль станет главным тренером «Кадиса»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавит испанский «Кадис». Об этом сообщает журналист испанского издания COPE Cadiz Рубен Лопес в соцсети X (ранее Twitter).

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По информации источника, именно испанский специалист, возглавляющий московский «Спартак», станет следующим главным тренером «Кадиса».

Важно отметить, что ранее появилась информация, что Гильермо Абаскаль не станет главным тренером испанского «Кадиса». Эту информацию также подтвердили источники «Чемпионата». Сообщалось, что предложения от «Кадиса» испанский специалист не получал, Абаскаль не собирается уходить из «Спартака».