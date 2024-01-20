В Грузии решили бойкотировать игры клуба «Телави» из-за российского тренера

Болельщики грузинского футбольного клуба высшей лиги «Телави» сообщают в социальных сетях, что намерены бойкотировать матчи этой команды после назначения главным тренером российского специалиста Олега Василенко , передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Я – болельщик «Телави» и я больше не намерен посещать матчи команды», – пишет Темури.

«Жители Телави, надеюсь на вас, не допускайте этого тренера на стадион!» – призывает Мириан.

«Сначала русские оккупировали наши территории, теперь настал черед спорта? – задает вопрос Кетеван. – Над нами издеваются, называя нас «страной хачапури». Все сферы продаем врагам! Клуб «Телави» не имеет достоинства!».

Сам Василенко, ранее тренировавший, в частности, минское «Динамо», литовский «Тракай», а также российские «Анжи», «Урал», «Сочи», «Факел», «Аланию», сказал, что «готов к критике», но главное для него - это вывести «Телави» в еврокубки.