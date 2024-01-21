Президент ФИФА предложил наказание за расизм

"События, произошедшие в субботу в Удине и "Шеффилде", совершенно отвратительны и совершенно неприемлемы, - написал Инфантино. - Здесь нет места расизму и любой форме дискриминации - как в футболе, так и в обществе. Я выражаю поддержку игрокам, пострадавшим в субботних матчах. Нам нужно, чтобы все соответствующие заинтересованные стороны приняли меры, начиная со школьного образования, чтобы будущие поколения поняли, что расизм не является частью футбола или общества. Мы должны реализовать идею присуждения автоматического технического поражения для команды, болельщики которой проявили расизм и поведение которых привело к срыву или остановке матча, а также запретить посещение стадионов по всему миру и ввести уголовное наказание для расистов".