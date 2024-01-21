Зоммер высказался о возможном завершении карьеры

«Окончание карьеры? Я не думаю об этом. Мне нравится играть, особенно сейчас, в «Интере». Физически и ментально я в полном порядке, – приводит слова Зоммера Schweizer Illustrierte.

На данный момент игрок сборной Швейцарии провел 694 матча на клубном уровне и 87 матчей за свою национальную команду. В текущем сезоне вратарь «Интера» провёл во всех турнирах за клуб 26 матчей, в которых пропустил 12 мячей и провёл 16 отыграл на ноль.