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Мбаппе выразил поддержку вратарю "Милана" Меньяну после расистского скандала

Футболист французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе выразил в своих соцсетях поддержку вратарю "Милана" Мику Меньяну, которого во время матча Серии А оскорбляли фанаты "Удинезе" на почве расизма.

Мбаппе обратился к вратарю "Милана" после расистского скандала
© ТАСС

"Ты далеко не одинок, Мик. Мы все с тобой. Всегда одни и те же проблемы, но все так же нет решений. Хватит! Нет расизму", - написал Мбаппе.

Голкипер во время матча пожаловался судье на проявления расизма. Меньян ушел с поля, в подтрибунное помещение, где с ним разговаривали партнеры по команде, пытаясь его успокоить. Арбитр встречи прервал матч на пять минут. Игра возобновилась, когда Меньян вернулся на поле.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Милана". В составе победителей точными ударами отметились Рубен Лофтус-Чик, Лука Йович и Ноа Окафор. За "Удинезе" отличились Лазар Самарджич и Флорьян Товен. В турнирной таблице Серии А "Милан" занимает третье место, набрав 45 очков. На первом месте располагается миланский "Интер", имея в активе 51 балл. Второе место занимает "Ювентус", имея в активе 49 очков. "Удинезе" занимает 17-е место. Команда с севера Италии набрала 18 очков.

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