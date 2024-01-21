Мбаппе обратился к вратарю "Милана" после расистского скандала

Мбаппе выразил поддержку вратарю "Милана" Меньяну после расистского скандала
Футболист французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе выразил в своих соцсетях поддержку вратарю "Милана" Мику Меньяну, которого во время матча Серии А оскорбляли фанаты "Удинезе" на почве расизма.
"Ты далеко не одинок, Мик. Мы все с тобой. Всегда одни и те же проблемы, но все так же нет решений. Хватит! Нет расизму", - написал Мбаппе.
Голкипер во время матча пожаловался судье на проявления расизма. Меньян ушел с поля, в подтрибунное помещение, где с ним разговаривали партнеры по команде, пытаясь его успокоить. Арбитр встречи прервал матч на пять минут. Игра возобновилась, когда Меньян вернулся на поле.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Милана". В составе победителей точными ударами отметились Рубен Лофтус-Чик, Лука Йович и Ноа Окафор. За "Удинезе" отличились Лазар Самарджич и Флорьян Товен. В турнирной таблице Серии А "Милан" занимает третье место, набрав 45 очков. На первом месте располагается миланский "Интер", имея в активе 51 балл. Второе место занимает "Ювентус", имея в активе 49 очков. "Удинезе" занимает 17-е место. Команда с севера Италии набрала 18 очков.