$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

As: игрок "Аль-Насра" Роналду может пропустить матч против "Интер Майами" Месси

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рискует из-за травмы пропустить товарищеский матч против американского клуба «Интер Майами», за который выступает форвард Лионель Месси. Об этом сообщает As со ссылкой на саудовский сайт Arabic Sports.

Роналду может пропустить матч против Месси
© globallookpress.com

По его данным, у 38-летнего португальца повреждение икроножной мышцы, на восстановление от которого потребуется как минимум пара недель.

Отмечается, что из-за травмы Роналду может пропустить и тур «Аль-Насра» по Китаю, в рамках которого его команда сыграет с «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого (24 января) и «Ханчжоу Гринтаун» (28 января). Матч с «Интер Майами» пройдет 1 февраля.

Последний раз Роналду играл против Месси в товарищеском матче между французским «Пари Сен-Жермен» и сборной лучших футболистов саудовских клубов «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» в январе 2023 года. В той игре Роналду забил дважды, а Месси отличился один раз. Встреча завершилась победой французской команды со счетом 5:4.

Футбол
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости