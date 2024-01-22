$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

Криштиану Роналду подвёл личные итоги 2023 года

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал оценку собственным выступлениям в 2023 году.

Роналду подвел личные итоги 2023 года
© ТАСС

«Я сконцентрировался, провёл прекрасную предсезонку в «Аль-Насре» с тренерским штабом под руководством Луиша Каштру, который сыграл важную роль в том, чтобы мотивировать меня на отличный сезон.

Я знаю, что могу ещё многое дать, знаю, что могу забить много голов за «Аль-Наср» и сборную. На личном уровне это был чудесный год», – приводит слова Роналду Record.

По итогам минувшего года Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром, забив 54 гола. В нынешнем сезоне португалец сыграл в 25 матчах, в которых забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.

Футбол
Луиш Каштру
Криштиану Роналду
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости