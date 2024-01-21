«Бавария» с минимальным счетом проиграла «Вердеру»

«Бавария» проиграла «Вердеру» (0:1) дома в 18-м туре Бундеслиги.

На 59-й минуте счет открыл защитник гостей Митчелл Вайзер. Этот гол остался единственным в матче.

Команда Томаса Тухеля до этого выиграла 4 матча подряд – 3 в чемпионате Германии, 1 в Лиге чемпионов.