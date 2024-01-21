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«Бавария» уступила «Вердеру» – 0:1. Вайзер забил на 59-й, команда Тухеля проиграла впервые за 5 матчей

«Бавария» проиграла «Вердеру» (0:1) дома в 18-м туре Бундеслиги.

«Бавария» с минимальным счетом проиграла «Вердеру»
© globallookpress.com

На 59-й минуте счет открыл защитник гостей Митчелл Вайзер. Этот гол остался единственным в матче.

Команда Томаса Тухеля до этого выиграла 4 матча подряд – 3 в чемпионате Германии, 1 в Лиге чемпионов.

У «Баварии» осталось 41 очко. У лидирующего в таблице «Байера» 48 баллов. У мюнхенцев есть матч в запасе.

Футбол
Митчелл Вайзер
Томас Тухель