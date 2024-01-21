«Бавария» с минимальным счетом проиграла «Вердеру»

«Бавария» уступила «Вердеру» – 0:1. Вайзер забил на 59-й, команда Тухеля проиграла впервые за 5 матчей
«Бавария» проиграла «Вердеру» (0:1) дома в 18-м туре Бундеслиги.
На 59-й минуте счет открыл защитник гостей Митчелл Вайзер. Этот гол остался единственным в матче.
Команда Томаса Тухеля до этого выиграла 4 матча подряд – 3 в чемпионате Германии, 1 в Лиге чемпионов.
У «Баварии» осталось 41 очко. У лидирующего в таблице «Байера» 48 баллов. У мюнхенцев есть матч в запасе.
Sports.ru: главные новости
Беллингем из-за перебора карточек не сыграет с «Лас-Пальмас». Хавбек «Реала» получил предупреждение на 101-й минуте матча с «Альмерией»
«Реал» освистали на «Сантьяго Бернабеу» в 1-м тайме матча с «Альмерией». Команда проигрывала 0:2, ни разу не пробив в створ
«Бавария» уступила «Вердеру» – 0:1. Вайзер забил на 59-й, команда Тухеля проиграла впервые за 5 матчей