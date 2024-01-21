Фернандеш: Миранчук должен получать больше игрового времени в «Аталанте»

Фернандеш заявил, что Миранчук должен получать больше игрового времени в «Аталанте»
Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш выразил мнение, что российский футболист Алексей Миранчук должен получать больше игрового времени в итальянской «Аталанте».
28 летний Миранчук в текущем сезоне провел 17 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.
— Я давно не смотрел матчей «Аталанты», но если Алексей играет хорошо, он должен получать больше игрового времени. Чтобы развиваться, ему необходимо больше играть за «Аталанту». Если это невозможно, ему лучше подыскать другой клуб, — приводит слова Фернандеша Metaratings.ru.
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