Фернандеш: Миранчук должен получать больше игрового времени в «Аталанте»

— Я давно не смотрел матчей «Аталанты», но если Алексей играет хорошо, он должен получать больше игрового времени. Чтобы развиваться, ему необходимо больше играть за «Аталанту». Если это невозможно, ему лучше подыскать другой клуб, — приводит слова Фернандеша Metaratings.ru.