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СМИ: российский предприниматель Рыболовлев намерен продать футбольный клуб "Монако"

Российский предприниматель и владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев намерен продать футбольный клуб. Об этом в социальной сети X сообщил журналист портала Foot Mercato Санти Ауна.

Миллиардер Рыболовлев задумался над продажей клуба «Монако»
© ТАСС

По информации источника, Рыболовлев поручил заняться продажей клуба американскому инвестиционному банку Raine Group, который ранее занимался продажей английского "Манчестер Юнайтед".

Рыболовлеву 57 лет, он приобрел контрольный пакет акций "Монако" в 2011 году, тогда клуб выступал во втором по силе дивизионе чемпионата Франции. В 2017 году клуб впервые за 17 лет стал чемпионом Франции, в 2014 и 2018 годах занял второе место в чемпионате страны. В составе "Монако" с 2018 года выступает российский полузащитник Александр Головин.

В текущем сезоне "Монако" занимает четвертое место в чемпионате Франции. После 18 туров клуб набрал 33 очка.

Футбол
Дмитрий Рыболовлев
Александр Головин
Манчестер Юнайтед
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