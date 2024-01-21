Миллиардер Рыболовлев задумался над продажей клуба «Монако»

Рыболовлеву 57 лет, он приобрел контрольный пакет акций "Монако" в 2011 году, тогда клуб выступал во втором по силе дивизионе чемпионата Франции. В 2017 году клуб впервые за 17 лет стал чемпионом Франции, в 2014 и 2018 годах занял второе место в чемпионате страны. В составе "Монако" с 2018 года выступает российский полузащитник Александр Головин.