Стало известно будущее Карима Бензема в саудовском «Аль-Иттихаде»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может покинуть саудовский клуб.

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Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, скоро состоятся новые встречи Бензема с руководством «Аль-Иттихада» для обсуждения будущего игрока. Ситуация с саудовским клубом остаётся напряженной. Отмечается, что возвращение Бензема в Европу возможно только при огромном сокращении его зарплаты.

Ранее сообщалось, что тренер «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо отстранил Бензема от тренировок с командой.