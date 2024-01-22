Коста отказался от перехода в «Самсунспор» после просмотра матча с «Фенербахче»

«Мне нужно около 20-25 дней, чтобы вернуться на поле в полном объёме. Предположим, что я буду на 100% готов в марте. Давайте не будем менять страну ради футбола на два месяца. «Самсунспору» нужен готовый игрок», — приводит слова Косты журналист Ягыз Сабинсоглу в соцсети X (ранее Twitter).