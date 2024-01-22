Месси поссорился с главным тренером Аргентины после поражения от Уругвая

Между капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси и главным тренером Лионелем Скалони произошёл конфликт после поражения от Уругвая (0:2) в ноябрьском отборочном матче к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщает LA100 со ссылкой на своего журналиста Шеркиса Бьяло.

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Конфликт между сторонами начался ещё до матча, но усилился после того, как появились слухи, что игроки сборной оказались на частной вечеринке после поражения. Скалони возмутился этим, заявив, что через несколько дней команде предстоит провести матч с самой боеспособный сборной региона. 17 ноября состоялась игра с Уругваем, а уже через пять дней аргентинцы обыграли Бразилию со счётом 1:0.