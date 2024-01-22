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Семин объяснил, почему не будет тренировать «Локомотив» на Кубке легенд

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил «Матч ТВ», почему пропустит предстоящий Кубок легенд.

Семин объяснил, почему не будет тренировать «Локомотив» на Кубке легенд
© Матч ТВ

Кубок легенд пройдет в Москве в «Мегаспорте» 10–11 февраля. Участие в турнире примут сборная мира и команды легенд «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо» и «Зенита». В понедельник «Локомотив» объявил состав для участия в Кубке легенд, тренером команды будет Сергей Овчинников.

— Я занят. Не смогу принять участие в мероприятии. Свои причины есть на это, — сказал Семин «Матч ТВ».

Впервые Кубок легенд прошел в 2009 году. Сборная России выиграла 14 турниров, еще один раз победителем стала сборная звезд, в финале обыгравшая российскую команду.

Футбол
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