Семин объяснил, почему не будет тренировать «Локомотив» на Кубке легенд

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил «Матч ТВ», почему пропустит предстоящий Кубок легенд.
Кубок легенд пройдет в Москве в «Мегаспорте» 10–11 февраля. Участие в турнире примут сборная мира и команды легенд «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо» и «Зенита». В понедельник «Локомотив» объявил состав для участия в Кубке легенд, тренером команды будет Сергей Овчинников.
— Я занят. Не смогу принять участие в мероприятии. Свои причины есть на это, — сказал Семин «Матч ТВ».
Впервые Кубок легенд прошел в 2009 году. Сборная России выиграла 14 турниров, еще один раз победителем стала сборная звезд, в финале обыгравшая российскую команду.