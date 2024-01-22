Семин объяснил, почему не будет тренировать «Локомотив» на Кубке легенд

Кубок легенд пройдет в Москве в «Мегаспорте» 10–11 февраля. Участие в турнире примут сборная мира и команды легенд «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо» и «Зенита». В понедельник «Локомотив» объявил состав для участия в Кубке легенд, тренером команды будет Сергей Овчинников.