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Стал известен состав «Локомотива» на футбольный Кубок Легенд-2024

Московский «Локомотив» поделился информацией о составе команды, которая будет участвовать в Кубке Легенд-2024. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Стал известен состав «Локомотива» на футбольный Кубок Легенд-2024
© Чемпионат.com

В состав команды легенд железнодорожников вошли: Алексей Поляков (вратарь), Дмитрий Сенников, Ведран Чорлука, Сергей Гуренко, Владимир Маминов, Альберт Саркисян, Алексей Косолапов, Нарвик Сирхаев, Руслан Пименов, Максим Бузникин, Евгений Зиновьев. Главным тренером команды станет Сергей Овчинников.

Напомним, Кубок легенд пройдет в московском «Мегаспорте» 10–11 февраля. Участие в турнире примут сборная мира и команды легенд «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо» и «Зенита». Впервые Кубок легенд прошел в 2009 году. Сборная России выиграла 14 турниров, еще один раз победителем стала сборная звезд, в финале обыгравшая российскую команду.

Футбол
Алексей Косолапов
Альберт Саркисян
Нарвик Сирхаев
Евгений Зиновьев
Сергей Гуренко
Максим Бузникин
Владимир Маминов
Алексей Поляков
Дмитрий Сенников
Руслан Пименов
Сергей Овчинников
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