Стал известен состав «Локомотива» на футбольный Кубок Легенд-2024

Московский «Локомотив» поделился информацией о составе команды, которая будет участвовать в Кубке Легенд-2024. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Напомним, Кубок легенд пройдет в московском «Мегаспорте» 10–11 февраля. Участие в турнире примут сборная мира и команды легенд «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо» и «Зенита». Впервые Кубок легенд прошел в 2009 году. Сборная России выиграла 14 турниров, еще один раз победителем стала сборная звезд, в финале обыгравшая российскую команду.