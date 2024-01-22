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«Спартак» объявил состав на Кубок Легенд — 2024

Московский «Спартак» поделился информацией о составе команды, которая будет участвовать в Кубке Легенд — 2024, сообщает пресс-служба турнира.

«Спартак» объявил состав на Кубок Легенд — 2024
© Чемпионат.com

В состав команды легенд красно-белых вошли: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Николас Пареха, Андрей Ещенко, Алексей Мелёшин, Александр Самедов, Константин Головской, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко. Тренеры команды будут Олег Романцев и Ринат Дасаев.

Напомним, Кубок легенд пройдёт в московском «Мегаспорте» 10–11 февраля. Также в этом турнире примут участие сборная мира и команды легенд московских «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», а также санкт-петербургского «Зенита». Впервые Кубок легенд прошёл в 2009 году. Сборная России выиграла 14 турниров, ещё один раз победителем стала сборная звёзд, в финале обыгравшая российскую команду.

Футбол
Константин Головской
Ринат Дасаев
Алексей Мелешин
Николас Пареха
Егор Титов
Роман Павлюченко
Александр Филимонов
Дмитрий Хлестов
Александр Самедов
Андрей Ещенко
Олег Романцев
Дмитрий Аленичев
СБОРНАЯ РОССИИ
Локомотив
ЦСКА
Динамо
Зенит
Спартак
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