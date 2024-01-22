Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу Луиджи Рива

Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу Луиджи РиваТАССиещё 922 января, 22:36Лучший бомбардир сборной Италии по футболу Луиджи Рива умер в возрасте 79 дет. Об этом сообщает агентство ANSA.© © AP Photo/ Carlo FumagalliРива выступал за сборную Италии с 1965 по 1974 год и в 42 матчах забил 35 мячей. Он является чемпионом Европы (1968) и серебряным призером чемпионата мира (1970).ФутболГлавное о спортеБольше новостейТАСС: главные новостиБелый дом: прекращение США поддержки Украины ставит под угрозу помощь Киеву от ЕвропыУмер лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу Луиджи РиваМинское "Динамо" обыграло СКА в матче КХЛ, забросив шайбу за секунду до конца овертайма