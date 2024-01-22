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Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу Луиджи Рива

Лучший бомбардир сборной Италии по футболу Луиджи Рива умер в возрасте 79 дет. Об этом сообщает агентство ANSA.

Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу Луиджи Рива
© © AP Photo/ Carlo Fumagalli

Рива выступал за сборную Италии с 1965 по 1974 год и в 42 матчах забил 35 мячей. Он является чемпионом Европы (1968) и серебряным призером чемпионата мира (1970).

Футбол