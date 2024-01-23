Симоне Индзаги установил тренерский рекорд «Интера»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги установил тренерский рекорд миланской команды.

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Как сообщает Opta Sport в соцсетях, Индзаги стал рекордсменом «Интера» среди тренеров по выигранным финалам – пять (с сезона-1929/30). Наставник миланской команды обошёл по этому показателю Эленио Эрреру и Роберто Манчини, выигравших с командой по четыре финала.

Напомним, завершился финальный матч Суперкубка Италии, в котором встречались «Наполи» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано (Италия). «Интер» обыграл «Наполи» со счётом 1:0.