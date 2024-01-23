Двукратный победитель Кубка Америки перешел в чилийский «Коло‑Коло»

Полузащитник Артуро Видаль на правах свободного агента подписал контракт с «Коло Коло», сообщает пресс служба чилийского клуба.

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Детали контракта не сообщаются. Ранее СМИ отмечали, что соглашение будет рассчитано до конца 2024 года.

Предыдущим клубом 36 летнего Видаля был бразильский «Атлетико Паранаэнсе», который он покинул летом.

Полузащитник является воспитанником «Коло Коло». Он выступал за команду с 2005 по 2007 год и стал в ее составе трехкратным чемпионом Чили.