Стал известен состав сборной мира на Кубок легенд — 2024
Стал известен состав сборной мира на Кубок легенд в 2024 году. В этой сборной собраны бывшие звёзды мирового футбола.
Состав сборной мира на Кубок легенд — 2024:
- Себастьен Фрей (вратарь);
- Вильям Галлас;
- Эммануэль Эбуэ;
- Майкон;
- Педро Мендеш;
- Флоран Малуда;
- Рикарду Куарежма;
- Георгиос Карагунис;
- Александр Глеб;
- Нуно Гомеш;
- Хасан Кабзе.
Напомним, Кубок легенд пройдёт в московском «Мегаспорте» 10–11 февраля. В этом турнире примут участие сборная мира и команды легенд московских «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», а также санкт-петербургского «Зенита». Впервые Кубок легенд прошёл в 2009 году. Сборная России выиграла 14 турниров, ещё один раз победителем стала сборная звёзд, в финале обыгравшая российскую команду.
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