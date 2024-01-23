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Стал известен состав сборной мира на Кубок легенд — 2024

Стал известен состав сборной мира на Кубок легенд в 2024 году. В этой сборной собраны бывшие звёзды мирового футбола.

Стал известен состав сборной мира на Кубок легенд-2024
© Чемпионат.com

Состав сборной мира на Кубок легенд — 2024:

  • Себастьен Фрей (вратарь);
  • Вильям Галлас;
  • Эммануэль Эбуэ;
  • Майкон;
  • Педро Мендеш;
  • Флоран Малуда;
  • Рикарду Куарежма;
  • Георгиос Карагунис;
  • Александр Глеб;
  • Нуно Гомеш;
  • Хасан Кабзе.

Напомним, Кубок легенд пройдёт в московском «Мегаспорте» 10–11 февраля. В этом турнире примут участие сборная мира и команды легенд московских «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», а также санкт-петербургского «Зенита». Впервые Кубок легенд прошёл в 2009 году. Сборная России выиграла 14 турниров, ещё один раз победителем стала сборная звёзд, в финале обыгравшая российскую команду.

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