Главные трансферы недели в Европе

А «Тоттенхэм» избавился от ненужного футболиста.

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Зимнее трансферное окно в Европе, казалось бы, только недавно открылось, а уже скоро закроется. Однако клубы не останавливают работу на рынке. За прошедшую неделю произошло несколько любопытных переходов. Рассказываем о главных трансферах.

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Шеральдо Бекер: «Унион Берлин» «Реал Сосьедад» (€ 3 млн)

«Реал Сосьедад» усилил линию атаки одним из лидеров «Униона». Всего за € 3 млн баски забрали Шеральдо Бекера. Суринамец выступал за «Унион» с 2019 года. В этом сезоне форвард провёл за берлинцев 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Бекер взял в «Сосьедаде» 11-й номер. Форвард мог дебютировать во встрече Примеры с «Сельтой» (1:0), но остался в запасе. Отметим, что Бекер не конкурент Арсену Захаряну. Шеральдо играет в центре атаки, поэтому россиянин не должен потерять игровое время из-за трансфера.

Хавьер Манкильо: «Ньюкасл» «Сельта» (свободный агент)

Испанский защитник, ранее выступавший за «Ливерпуль» и «Ньюкасл», перебрался на родину. В нынешнем сезоне Манкильо не провёл ни одного матча за «сорок», а теперь стал футболистом «Сельты». Хавьер, выступавший за «Ньюкасл» с 2017 года, покинул АПЛ в статусе свободного агента и заключил контракт с «Сельтой» до конца июня 2025 года. Дебютировать за клуб из Виго защитник может во встрече с «Реалом Сосьедад» Захаряна.

Сириль Нгонж: «Верона» «Наполи» (€ 18 млн)

«Наполи» пытается спасти сезон. Зимой действующий чемпион Италии ведёт активную кампанию. Из «Вероны» за солидные € 18 млн клуб забрал форварда Сириля Нгонжа. В нынешнем сезоне 23-летний бельгиец принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста. Посмотрим, усилит ли Нгонж атакующую линию «Наполи», пострадавшую ещё и от Кубка Африки, на который уехал Виктор Осимхен.

Хамед Траоре: «Борнмут» «Наполи» (аренда)

Ещё одна сделка от «Наполи». Из английского «Борнмута» арендован полузащитник Хамед Траоре. Он переехал в Неаполь на правах шестимесячной аренды. По истечении данного срока «Наполи» имеет возможность выкупа футболиста за € 25 млн. Ранее Траоре уже выступал в Италии за «Эмполи» и «Сассуоло». Вторую команду он покинул в январе 2023 года: сначала на правах аренды, а затем его полноценно выкупил «Борнмут» за € 25,6 млн. В нынешнем сезоне Хамед провёл за «вишен» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

Валентин Барко: «Бока Хуниорс» «Брайтон» (€ 9,15 млн)

Ещё один молодой талант оказался в «Брайтоне». На этот раз «чайки» забрали у «Боки» левого защитника Валентина Барко. Сумма трансфера составила чуть более € 9 млн (отступные в контракте). Соглашение с футболистом рассчитано до июня 2028 года. В нынешнем сезоне Барко провёл за «Бока Хуниорс» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя ассистами. Неплохо для левого защитника. Хотя Валентин может сыграть по позиции выше. Посмотрим, как «Брайтон» разовьёт талант Барко.

Гифт Орбан: «Гент» «Лион» (€ 12 млн)

«Лион» находится в зоне стыковых матчей после 18 туров Лиги 1. Многократный чемпион Франции ищет варианты, как исправить ситуацию. Один из них — трансферы. «Лион» забрал у «Гента» 21-летнего форварда Гифта Орбана. Нигериец подписал контракт с клубом до конца сезона-2027/2028. Сумма трансфера — € 12 млн, но также бельгийцы могут получить до € 8 млн в виде бонусов. В соглашение включён пункт о выплате «Генту» 20% от прибыли с перепродажи Орбана. Форвард выступал в Бельгии на протяжении года. В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами. Поможет ли результативный нападающий «Лиону»?

Серхио Регилон: «Тоттенхэм» «Брентфорд» (аренда)

Регилон первую часть сезона провёл в «Манчестер Юнайтед». Соглашение клубов было досрочно расторгнуто в начале января. Серхио принял участие в 12 матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. А теперь отправился в «Брентфорд». Арендное соглашение не предусматривает опцию выкупа 27-летнего испанца, так что конце мая Регилон вернётся в расположение «Тоттенхэма». Отметим, что контракт Серхио со «шпорами» действует до конца июня 2025 года.

Иван Перишич: «Тоттенхэм» «Хайдук» (аренда)

Один из лучших хорватских футболистов в XXI веке близок к завершению карьеры. 34-летний Перишич, принадлежащий «Тоттенхэму», в начале сезона получил травму крестообразных связок. Сейчас он близок к возвращению на поле, но сыграет не за «шпор», а за «Хайдук». Иван перебрался в Хорватию на правах аренды с возможностью продления соглашения ещё на 12 месяцев. «Хайдук» — родной клуб Перишича, но на взрослом уровне он не провёл за него ни одной встречи, поскольку уже в 17 лет Иван перебрался во французский «Сошо». Теперь есть шанс дебютировать за клуб из Сплита.

Джордан Хендерсон: «Аль-Иттифак» «Аякс» (свободный агент)

Хендерсон перебрался в Саудовскую Аравию летом 2023 года. Но за полгода на Ближнем Востоке англичанин не привык к другому образу жизни. Да и «Аль-Иттифак», за который выступал Джордан, не хватал звёзд с неба, а количество болельщиков на трибунах в сравнении с «Энфилдом» было совсем удручающим. Поэтому Хендерсон форсировал переезд обратно в Европу. Экс-капитан «Ливерпуля» подписал соглашение с «Аяксом», рассчитанное до 30 июня 2026 года.

Интересно, что «Аль-Иттифак» не платил Хендерсону в те полгода, которые он играл за клуб: стороны договорились об отсрочке выплаты (по контракту англичанин получал € 400 тыс. в неделю). Хендерсон сделал это для того, чтобы приезжать в Великобританию и играть за сборную Англии, не платя налоги с зарплаты в «Аль-Иттифаке». А теперь, вероятно, вообще не получит денег. Более того, Джордан будет платить «Аль-Иттифаку» бонусы за достижение определённых условий с «Аяксом».

Гонсалу Гедеш: «Вулверхэмптон» «Вильярреал» (аренда)