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Трансферы футбола, зима-2024, переходы недели: Перишич, Регилон, Хендерсон, Гедеш, Орбан, Траоре, Манкильо, Барко, Бекер

А «Тоттенхэм» избавился от ненужного футболиста.

Главные трансферы недели в Европе
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Зимнее трансферное окно в Европе, казалось бы, только недавно открылось, а уже скоро закроется. Однако клубы не останавливают работу на рынке. За прошедшую неделю произошло несколько любопытных переходов. Рассказываем о главных трансферах.

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Шеральдо Бекер: «Унион Берлин» «Реал Сосьедад» (€ 3 млн)

«Реал Сосьедад» усилил линию атаки одним из лидеров «Униона». Всего за € 3 млн баски забрали Шеральдо Бекера. Суринамец выступал за «Унион» с 2019 года. В этом сезоне форвард провёл за берлинцев 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Бекер взял в «Сосьедаде» 11-й номер. Форвард мог дебютировать во встрече Примеры с «Сельтой» (1:0), но остался в запасе. Отметим, что Бекер не конкурент Арсену Захаряну. Шеральдо играет в центре атаки, поэтому россиянин не должен потерять игровое время из-за трансфера.

Хавьер Манкильо: «Ньюкасл» «Сельта» (свободный агент)

Испанский защитник, ранее выступавший за «Ливерпуль» и «Ньюкасл», перебрался на родину. В нынешнем сезоне Манкильо не провёл ни одного матча за «сорок», а теперь стал футболистом «Сельты». Хавьер, выступавший за «Ньюкасл» с 2017 года, покинул АПЛ в статусе свободного агента и заключил контракт с «Сельтой» до конца июня 2025 года. Дебютировать за клуб из Виго защитник может во встрече с «Реалом Сосьедад» Захаряна.

Сириль Нгонж: «Верона» «Наполи» (€ 18 млн)

«Наполи» пытается спасти сезон. Зимой действующий чемпион Италии ведёт активную кампанию. Из «Вероны» за солидные € 18 млн клуб забрал форварда Сириля Нгонжа. В нынешнем сезоне 23-летний бельгиец принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста. Посмотрим, усилит ли Нгонж атакующую линию «Наполи», пострадавшую ещё и от Кубка Африки, на который уехал Виктор Осимхен.

Хамед Траоре: «Борнмут» «Наполи» (аренда)

Ещё одна сделка от «Наполи». Из английского «Борнмута» арендован полузащитник Хамед Траоре. Он переехал в Неаполь на правах шестимесячной аренды. По истечении данного срока «Наполи» имеет возможность выкупа футболиста за € 25 млн. Ранее Траоре уже выступал в Италии за «Эмполи» и «Сассуоло». Вторую команду он покинул в январе 2023 года: сначала на правах аренды, а затем его полноценно выкупил «Борнмут» за € 25,6 млн. В нынешнем сезоне Хамед провёл за «вишен» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

Валентин Барко: «Бока Хуниорс» «Брайтон» (€ 9,15 млн)

Ещё один молодой талант оказался в «Брайтоне». На этот раз «чайки» забрали у «Боки» левого защитника Валентина Барко. Сумма трансфера составила чуть более € 9 млн (отступные в контракте). Соглашение с футболистом рассчитано до июня 2028 года. В нынешнем сезоне Барко провёл за «Бока Хуниорс» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя ассистами. Неплохо для левого защитника. Хотя Валентин может сыграть по позиции выше. Посмотрим, как «Брайтон» разовьёт талант Барко.

Гифт Орбан: «Гент» «Лион» (€ 12 млн)

«Лион» находится в зоне стыковых матчей после 18 туров Лиги 1. Многократный чемпион Франции ищет варианты, как исправить ситуацию. Один из них — трансферы. «Лион» забрал у «Гента» 21-летнего форварда Гифта Орбана. Нигериец подписал контракт с клубом до конца сезона-2027/2028. Сумма трансфера — € 12 млн, но также бельгийцы могут получить до € 8 млн в виде бонусов. В соглашение включён пункт о выплате «Генту» 20% от прибыли с перепродажи Орбана. Форвард выступал в Бельгии на протяжении года. В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами. Поможет ли результативный нападающий «Лиону»?

Серхио Регилон: «Тоттенхэм» «Брентфорд» (аренда)

Регилон первую часть сезона провёл в «Манчестер Юнайтед». Соглашение клубов было досрочно расторгнуто в начале января. Серхио принял участие в 12 матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. А теперь отправился в «Брентфорд». Арендное соглашение не предусматривает опцию выкупа 27-летнего испанца, так что конце мая Регилон вернётся в расположение «Тоттенхэма». Отметим, что контракт Серхио со «шпорами» действует до конца июня 2025 года.

Иван Перишич: «Тоттенхэм» «Хайдук» (аренда)

Один из лучших хорватских футболистов в XXI веке близок к завершению карьеры. 34-летний Перишич, принадлежащий «Тоттенхэму», в начале сезона получил травму крестообразных связок. Сейчас он близок к возвращению на поле, но сыграет не за «шпор», а за «Хайдук». Иван перебрался в Хорватию на правах аренды с возможностью продления соглашения ещё на 12 месяцев. «Хайдук» — родной клуб Перишича, но на взрослом уровне он не провёл за него ни одной встречи, поскольку уже в 17 лет Иван перебрался во французский «Сошо». Теперь есть шанс дебютировать за клуб из Сплита.

Джордан Хендерсон: «Аль-Иттифак» «Аякс» (свободный агент)

Хендерсон перебрался в Саудовскую Аравию летом 2023 года. Но за полгода на Ближнем Востоке англичанин не привык к другому образу жизни. Да и «Аль-Иттифак», за который выступал Джордан, не хватал звёзд с неба, а количество болельщиков на трибунах в сравнении с «Энфилдом» было совсем удручающим. Поэтому Хендерсон форсировал переезд обратно в Европу. Экс-капитан «Ливерпуля» подписал соглашение с «Аяксом», рассчитанное до 30 июня 2026 года.

Интересно, что «Аль-Иттифак» не платил Хендерсону в те полгода, которые он играл за клуб: стороны договорились об отсрочке выплаты (по контракту англичанин получал € 400 тыс. в неделю). Хендерсон сделал это для того, чтобы приезжать в Великобританию и играть за сборную Англии, не платя налоги с зарплаты в «Аль-Иттифаке». А теперь, вероятно, вообще не получит денег. Более того, Джордан будет платить «Аль-Иттифаку» бонусы за достижение определённых условий с «Аяксом».

Гонсалу Гедеш: «Вулверхэмптон» «Вильярреал» (аренда)

Карьера талантливого португальца переживает стагнацию. В первой части сезона он выступал на правах аренды за «Бенфику», где отметился всего двумя ассистами в 14 встречах. Теперь Гедеш, принадлежащий «Вулверхэмптону», до июня 2024 года будет играть за «Вильярреал». Отметим, что действующее соглашение Гонсалу с «волками» рассчитано до июня 2027 года. Посмотрим, захочет ли «Вильярреал» выкупить португальца. Не исключено, что летом «Вулверхэмптон» начнёт поиски нового клуба форварду.

Футбол
Арсен Захарян
Серхио Регилон
Шеральдо Бекер
Виктор Осимхен
Хавьер Манкильо
Иван Перишич
Джордан Хендерсон
Манчестер Юнайтед
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