«Динамо» объявило о кадровых изменениях в совете директоров

«Футбольный клуб «Динамо» (Москва) выражает благодарность Юрию Соловьеву за его огромный вклад в развитие Клуба. Наш клуб сохранит преемственность курса, направленного на достижение стратегических задач. Иных изменений в руководящем составе клуба не планируется», — отмечается в заявлении пресс-служба «Динамо».