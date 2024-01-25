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Трансфер Тикнизяна согласован, «Зенит» попросил «Локо» не использовать игрока в матчах

«Зенит» и «Локомотив» согласовали сделку по переходу защитника Наира Тикнизяна из московского клуба в петербургский. Сине-бело-голубые попросили железнодорожников не использовать игрока в товарищеских матчах на сборах. Об этом сообщает «РБ Спорт», а источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Трансфер Тикнизяна согласован, «Зенит» попросил «Локо» не использовать игрока
© Чемпионат.com

«Зенит» сделал первое предложение контракта самому Тикнизяну. Со стороны игрока пока нет финального окончательного ответа. «Зенит» хотел бы подписать защитника до начала второго сбора, на котором команда примет участие в международном турнире.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» и «Локомотив» находятся на продвинутой стадии переговоров по трансферу 24-летнего защитника Наира Тикнизяна. Сумма сделки составит € 8 млн плюс бонусы. По данным «Чемпионата», Тикнизян будет получать в Петербурге € 1,2 млн в год.

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