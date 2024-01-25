Трансфер Тикнизяна согласован, «Зенит» попросил «Локо» не использовать игрока

«Зенит» и «Локомотив» согласовали сделку по переходу защитника Наира Тикнизяна из московского клуба в петербургский. Сине-бело-голубые попросили железнодорожников не использовать игрока в товарищеских матчах на сборах. Об этом сообщает «РБ Спорт», а источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

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«Зенит» сделал первое предложение контракта самому Тикнизяну. Со стороны игрока пока нет финального окончательного ответа. «Зенит» хотел бы подписать защитника до начала второго сбора, на котором команда примет участие в международном турнире.