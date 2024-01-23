Спортивный директор «Локомотива» подтвердил переговоры с «Зенитом» по Тикнизяну

«Мы действительно находимся процессе переговоров с «Зенитом» по Тикнизяну. Но какие либо детали мы не комментируем, так как это конфиденциальная информация», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что Тикнизян близок к переходу в «Зенит». Отмечалось, что сумма сделки составит € 8 млн плюс бонусы. Также в сделку может быть заложена сумма, которую получит ЦСКА за перепродажу своего бывшего футболиста. Армейцы могут выручить 10% от прибыли «Локомотива». Трансфер должен быть завершён в ближайшее время.