«Ливерпуль» сыграет с «Челси» в финале внутреннего кубка в пятый раз за 20 лет

«Ливерпуль» и «Челси» встретятся в финале внутреннего кубка в пятый раз за последние 20 лет. «Синие» и «красные» сыграют в решающем матче Кубка английской лиги на стадионе «Уэмбли» 25 февраля.

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Напомним, накануне прошёл ответный матч 1/2 финала Кубка лиги между «Фулхэмом» и «Ливерпулем». Встреча завершилась вничью 1:1, но дальше прошли мерсисайдцы, одержавшие победу в первой игре (2:1). «Челси» ранее разгромил «Мидлсбро» (6:1) в ответном полуфинале и также забронировал себе путёвку на «Уэмбли».