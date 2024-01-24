«Балтика» подпишет контракт с вратарем Иваном Коноваловым

Голкипер Иван Коновалов подпишет контракт с «Балтикой». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Недавно вратарь расторг контракт с казахстанским «Тоболом».

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До «Тобола» Коновалов выступал за «Ливингстон» с января 2022 года, куда перешёл на правах свободного агента из казанского «Рубина». Иван успел провести за шотландский клуб 11 матчей. До этого он играл в России за «Рубин» и «Урал». В составе «Тобола» российский голкипер успел провести 24 матча во всех турнирах.