Ярошик: Чехия больше всех протестует против России, это перебор

«Удивила ли меня критика в Чехии за работу в России? Время не идеальное, с другой стороны, я думаю, что это немного перебор. Мы [Чехия], наверное, больше всех протестуем против России вообще во всем мире, как мне кажется.



У Чехии был плохой опыт с Россией? Конечно, но у кого его не было? Он есть у большего количества стран. Но сейчас мы чересчур вовлечены во всё это. Никто не хочет вооруженных конфликтов. Нет смысла говорить об этом слишком много, потому что мы будем пересказывать то, что уже сто раз говорили", — приводит слова Ярошика Ustecky Denik.